ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ ମୁଜତାବା ଖାମେନେଇ, ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ କହିଲେ ଏମିତି
ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ତୟାର ଇରାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜୁଲାଇ ୯ ତାରିଖରେ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ, ସେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପିତା ଅଲି ଖାମେନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୃତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଜନସମାଗମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଜତାବା:
ଅଲ ଜଜିରା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ବୋଧନରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆମ ଦେଶର ଇଚ୍ଛା। ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା – ଜଣେ ପଦବୀରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ବିଶେଷରେ।”
ମୋଜତାବା ଖାମେନେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ସହିଦ ନେତା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଯୁଦ୍ଧର ସମସ୍ତ ସହିଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ରକ୍ତର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଶପଥ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବେ; ବରଂ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା କବରକୁ ପଠାଇବୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ।”
ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼କୁ ପ୍ରଶଂସା:
ମୁଜତାବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ଜନସମାବେଶକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜନସମାବେଶ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଜନସମାବେଶ ଶତ୍ରୁର ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜୟ କରାଇବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରି ଇରାନ ବିଶ୍ୱକୁ ଜାତୀୟ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା।
ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା:
ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନେଇଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଇରାନରେ ଜୁଲାଇ ୪ ରୁ ଜୁଲାଇ ୯ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୯ ରେ ମଶାଦରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ସେନା ବିମାନ ଏବଂ ସୀମା ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା।
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି:
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହରୁ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମାସ ଧରି ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଜୁନ୍ ୧୭, ୨୦୨୬ ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଏକ ୬୦ ଦିନିଆ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଚୁକ୍ତି (ଏମ୍ଓୟୁ) ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଚୁକ୍ତି ଜୁଲାଇ ୮ ସୁଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
୭ ଜୁଲାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତିନୋଟି ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ଆମେରିକା ପରଦିନ ଇରାନ ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣର ଏକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।