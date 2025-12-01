Mokshada Ekadashi: ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ କଣ ?ଏହା କଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? କେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ…

କଣ ରହିଛି ଏକାଦଶୀ ପାଳିବାର ବିଧି ଜାଣନ୍ତୁ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ବାବଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଏବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ କଣ ଓ  କିପରି କରିବା ?

ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀର ଉପବାସ କେବଳ ଅପାର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ, ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ ଶୁଭ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଆଜି ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ପରେ, ଡିସେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ୍।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ରହିବନି ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଘରୁ ଆସିବେ ମା’…

ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ…

ଉପବାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ, ସଠିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଓ କେଉଁ ସମୟରେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ୍।

ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହରି ବାସରା ସମୟରେ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ହରି ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିର ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଥାଂଶକୁ କୁହାଯାଏ।

ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ସମୟ: ମୋକ୍ଷଦା ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ମଙ୍ଗଳବାର, ଡିସେମ୍ବର ୨ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୬ଟା ବାଜି ୫୭ମିନିଟ ରୁ ୯ଟା ବାଜି ୩ ମିନିଟ ଯାଏଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ।

ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପରେ ହିଁ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଏକାଦଶୀ ଉପବାସ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ କେବଳ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଖାଦ୍ଯ ଖାଇପାରିବେ।

ତେବେ ଅନ୍ଯ ଏକାଦଶୀ ଭଳି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଉଚିତ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚିତ ସମୟରେ ଏହା ଶେଷ କରିବା ସୁଫଳ ଦେଇଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ରହିବନି ଅଭାବ, ଅନାଟନ, ଘରୁ ଆସିବେ ମା’…

ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ…

ଅଶୁଭ ନୁହେଁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଇଥାଏ ଶୁଭ…

ଘର ଭଡା ନେବା ବେଳେ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ୍,…

1 of 657