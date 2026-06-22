ATMରୁ କ୍ୟାଶ୍ ବାହାରିଲାନି, ହେଲେ କଟିଗଲା ଟଙ୍କା… ବ୍ୟାଙ୍କ ଦିଏ ଜରିମାନା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ମିଳେ ରିଫଣ୍ଡ

ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡର ସମୟସୀମା କେତେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଯାହା ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ସେବେଠାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।

ଆପଣ କେବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ATM କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଛି, ହେଲେ କ୍ୟାଶ୍ ଏଟିଏମରୁ ବାହାରିନି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତିତ ହେବେ।

ଅନେକ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଜିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଫସି ଯାଇଛି। ହେଲେ, ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟକ୍ରମେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁଣି ହୋଇପାରେ LPG ସଙ୍କଟ ! କତାର ଗ୍ୟାସ…

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ CEO କୁନାଲ ଶାହ କିଏ?…

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:

ଯଦି ଏଟିଏମ୍‌ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ନାହିଁ ହେଲେ ATMରୁ କଟିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ।

ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ସେହି ସମୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଛି କି ନାହିଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ।

ଏଥିରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ରାଶି, ATM ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାରବାରର ସମୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ।

ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ATM ରୁ ନବାହାରେ, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ନମ୍ବରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଅଭିଯୋଗର ସ୍ଥିତି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ।

ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ରେକର୍ଡ ଏବଂ କାରବାର ଲଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ATM ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।

ଯଦି ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ATM ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଟଙ୍କା ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ।

ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ:

ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ, ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫେରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ, ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରିଫଣ୍ଡ ନ ମିଳେ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ରିଫଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମାଗିବା ଉଚିତ।

ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ:

ଆରବିଆଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଡେବିଟ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ନବାହାରେ, ତେବେ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ; କିନ୍ତୁ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲେ, ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ସନ୍ଦର୍ଭ ନମ୍ବର ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ:

ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ।

ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ।

ଏହା ସହିତ, RBIର ସମନ୍ୱିତ ଲୋକପାଳ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ।

ଦୟାକରି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡିବ।

ପ୍ରାୟତଃ, ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ; ଯଦି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁଣି ହୋଇପାରେ LPG ସଙ୍କଟ ! କତାର ଗ୍ୟାସ…

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପର ନୂଆ CEO କୁନାଲ ଶାହ କିଏ?…

ମମତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରୁ ହଟାଗଲା, ଅଭିଷେକ…

CRPF ଏବଂ BSF ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?…

1 of 29,544