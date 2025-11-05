ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କରିଦେବ ଡବଲ୍, ସେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ, ବାସ୍ ଦରକାର ୧ ହଜାର 

By Jyotirmayee Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଏପରି ଯୋଜନା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ । ହଁ, ଏହି ଯୋଜନାକୁ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର (KVP) କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜମାର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ ୧ ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ୧୧୫ ମାସ (୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ୭ ମାସ) ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ।

କିଏ ଖୋଲିପାରିବେ KVP: ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନାମରେ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ ତିନି ଜଣ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଥିରେ ୨ ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ । A ପ୍ରକାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ B ପ୍ରକାରର ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟ । ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ଜଣ ମିଶି ଖୋଲିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ, ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିପାରିବେ।

ସର୍ବନିମ୍ନ ନିବେଶ ସୀମା ଏବଂ ସୁଧ ହାର: ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସର୍ବାଧିକ ସୀମା ବିନା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ୭.୫%। ଯାହା ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।

ଏହି ଯୋଜନାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି ପ୍ରାୟ ୧୧୫ ମାସ, କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୯ ବର୍ଷ ଏବଂ ୭ ମାସ। ଏହା ପରେ, ନିବେଶିତ ପରିମାଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କିମ୍ବା ଚୟନିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ। କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏକକ କିମ୍ବା ମିଳିତ ନାମରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ।

ଯୋଜନାର ଲାଭ କ’ଣ: କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିବେଶରେ କୌଣସି ବିପଦ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନିବେଶିତ ଟଙ୍କାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ।

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରିବେ।

KVP ଖାତା କିପରି ଖୋଲିବେ: କିଷାନ ବିକାଶ ପତ୍ର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବହୁତ ସହଜ । ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ରସିଦ ସହିତ ଡାକଘରେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିନିଯୋଗ ରାଶି ନଗଦ, ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ (Demand Draft) ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ରକୁ ଆବେଦନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ । କିସାନ୍ ବିକାଶ ପତ୍ର ଏକ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା । ପ୍ରତି ତିନିମାସରେ ସରକାର ଏହାର ସୁଧ ହାର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି।

 

