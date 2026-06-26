ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ବି ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମିଳିବ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ଲାଭ
ପ୍ରତିଦିନ ମାତ୍ର ୭ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟର ଏକ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନପଡ଼େ।
ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏପରି ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ। ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଶେଷକରି ୪୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ପେନସନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
APY ଯୋଜନା କ’ଣ:
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା (APY) ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୪୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ, ଆୟକରଦାତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ବିଶେଷକରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ୪୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍, ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରେ ନିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାସିକ, ତ୍ରୈମାସିକ କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ଅବଦାନ ଦେବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
୭ ଟଙ୍କାରେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ଆପଣ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୭ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୧୦ ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହି ନିବେଶ ସହିତ, ଆପଣ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ।
ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନସନ୍ ପାଇବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ୍ ପାଇପାରିବେ। APY ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପେନସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ।
APY ଯୋଜନାର ଲାଭ କ’ଣ:
APY ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ, ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଜଣେ ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୁ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ।
ନିବେଶକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ସ୍ଥିର ପେନସନର ଲାଭ ପାଆନ୍ତି।
ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜମା ହୋଇଥିବା ରାଶି ନୋମିନିଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ:
ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆକାଉଣ୍ଟ
ଆଧାର କାର୍ଡ
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର