ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ବି ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା… ଏହି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡିଆ ବିପୁଳ ରୋଜଗାର ଆଣିବ

ଏଣିକି ଅବସର ପରେ ଆଉ ଘରେ ବସି ବୋର୍ ହେବେନି। ଏହି ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଅବସର ପରେ ଜୀବନର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ କାହା ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେନାହିଁ।

ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରାଯିବା ଉଚିତ; ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ।

ଭଲ ଆୟ କରିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ନିଜର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭଲ ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଧାରଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଫିଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବସାୟ:

ଅବସର ପରେ, ଜଣେ ଖାଇବା ଦୋକାନ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଫିଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ନିବେଶର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବଛାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭଲ ଆୟ ଦେଇପାରିବ।

କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ଏକ ଷ୍ଟଲ୍ ତିଆରି କରି, ଆପଣ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ।

ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଫଳପ୍ରଦ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ହୋମଷ୍ଟେରୁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ:

ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଆୟର ଏକ ଉତ୍ସରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ। ହୋମଷ୍ଟେର ଧାରଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ନକରି ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।

କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମର ଆରମ୍ଭ:

ଅବସର ପରେ ଆୟ ପାଇଁ ଅନେକ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଘରୋଇ ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବଗିଚା କାମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ପରାମର୍ଶ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆଚାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଘରୋଇ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ମଧ୍ୟ ଆୟ କରିପାରିବେ।

