ବାପରେ ବାପ ! ଚିଲର ମୂଲ୍ୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କା; କାହିଁକି ଏତେ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏହି ପକ୍ଷୀ , କାରଣ ଜାଣିଲେ …

ଚଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନଙ୍କ ଦେଶର ଏହି ଚିଲଟି ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହେଲା ବିକ୍ରି , ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ସାଉଦି ଆରବର ରିୟାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାଉଦି ଫାଲକନ୍ ଏବଂ ଶିକାର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ୨୦୨୫ ସମୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଚିଲପକ୍ଷୀ ୬୫୦,୦୦୦ ସାଉଦି ରିୟାଲ (ପ୍ରାୟ ୧.୫୩କୋଟି ଟଙ୍କା) ରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ନିଲାମରେ ଦୁଇଟି ଚିଲପକ୍ଷୀ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚିଲ ପକ୍ଷୀଟି ଏକ ଛୋଟ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଲାମ ୭୦୦୦୦ ରିଆଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ୧୨୮,୦୦୦ରିଆଲରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜ ପକ୍ଷୀଟି ଏକ ବୟସ୍କ ଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦,୦୦୦ ରିଆଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ୬୫୦,୦୦୦ ରିଆଲରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚିଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଜାତି ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଚିଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂରକ୍ଷଣ ଥିଲା।

ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଚିଲ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର?ମଙ୍ଗୋଲିଆନ୍ ଚିଲ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଏମାନେ ଆକାରରେ ବଡ଼, ଲମ୍ବା ଡେଣା ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସହନଶୀଳତା ରଖନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଧଳାରୁ ଗାଢ଼ ମାଟିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପକ୍ଷୀମାନେ କଠୋର ଜଳବାୟୁ ଏବଂ ପରିବେଶରେ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଶିକାର କରିପାରିବେ। ତାଲିମ ପାଇଲେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶିଖନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସୌଖିନ ଶିକାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରିୟ କରିଥାଏ।

ସେଗୁଡିକ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଫାଲକନ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଖରଗୋଶ, ବାନର, ତିହାର କିମ୍ବା ଉଡ଼ନ୍ତା ଶିକାର ଭଳି ଛୋଟ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଫାଲକନ୍ରୀ ହେଉଛି ଆରବ ବିଶ୍ୱର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ। ଫାଲକନ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ଆରବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା। ଏହା କେବଳ ଶିକାରର ଏକ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଗର୍ବ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ବାଜପକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚିଲ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଉଡ଼ନ୍ତା କ୍ଷମତା ଏବଂ ତାଲିମକୁ ତୁଳନା କରିଥାଏ।

