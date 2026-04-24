ହର୍ମୁଜ୍ ଭିତରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସେନାଙ୍କୁ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖେଇଦେଲା ଏହି ଛୋଟିଆ ଜୀବ, ମାଙ୍କଡ ଆକ୍ରମଣରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତର
ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଉପରେ ବାନର ଆକ୍ରମଣ
Monkey Attack: ଇରାନର ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଇନ୍ସ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ମାଇନ୍ସୱିପରରେ ଜଣେ ନାବିକଙ୍କୁ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାହାଜଟି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫୁକେଟରେ ଏକ ରହଣି ସମୟରେ, ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ନାବିକଙ୍କୁ USS ଚିଫ୍ ର ବେସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାପାନର ସାସେବୋରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଆମେରିକୀୟ ସେନା କହିଛି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ USS ଚିଫ୍ ଙ୍କ ମିଶନରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହୋଇନାହିଁ। ନାବିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନୌସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ, ସାମରିକ ମିଶନ ବେଳେବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଘଟଣା ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ଆଶା କରିବା କଷ୍ଟକର।
ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଙ୍କଡ଼
ପ୍ରକୃତରେ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ବିଖ୍ୟାତ । ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲନ୍ତି, ପଥଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରନ୍ତି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହି ମୁକାବିଲା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଛି, ଏପରିକି ଘାତକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ମାକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହର୍ପିସ୍ ବି ଭାଇରସର ଜଣାଶୁଣା ବାହକ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବାଦ
ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ବିଫଳତାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅବରୋଧ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ମାଇନ୍ସ ବିଛାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ ୨୮ ଫେବୃଆରୀ, ୨୦୨୬ରୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।