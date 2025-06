ଭକ୍ତର ଭଗବାନ୍…. (Video) ମାଙ୍କଡ଼ ରୂପରେ ଭକ୍ତର ଶେଷଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମହାବୀର

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଭିଡିଓରେ ଏକ ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଯେଉଁଠାରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପହନମଚୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଘୋଡା ଯାଇଥିବା କପଡା କାଢ଼ି ତାଙ୍କ କପାଳକୁ ଚୁମ୍ବନ କଲା ଏବଂ ପୁଣି କପଡା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲା।

ଏହା ପରେ, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚିତାରେ ବସିଲା ଏବଂ ଯିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲେ। ଶବଦାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ପରେ, ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚିତାରେ ବସି ରହିଲା; ସେଠାରୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ । ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମାଙ୍କଡଟି ବହୁତ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲା ।

ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କମେନ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅନେକେ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି; ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି… ହନୁମାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି…ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି…ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେ କେତେ ଦୁଃଖୀ।

Amazing scene at the funeral of Hanuman Bhakt Munna Singh, a monkey arrived and gave him the last farewell

Sanatan hi Satya hai❤️ pic.twitter.com/MsLtc5uufb

