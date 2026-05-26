ଜନଗଣନା ମିଟିଂରେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଏଣ୍ଟ୍ରି:ଆରାମରେ ବସିଲା, ହଲ୍ ସାରା ଚର୍ଚ୍ଚା!
ଗୁଜୁରାଟରେ ଜନଗଣନା (Census 2026) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଆସି ବେଶ୍ ଆରାମରେ ବସିଗଲା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ସହ କିଛିଟା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟରେ ଜନଗଣନା (Census 2026) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ କର୍ମଶାଳା ଚାଲିଥିଲା। ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା କେହି ଭାବି ନଥିଲେ। ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ଅତି ଆରାମରେ ଆସି ସରକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଏବଂ ଦିନଟିର ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଗଲା।
ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷକ, ସହରର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଚୁପଚାପ୍ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା ଏବଂ ଏମିତି ବସିଗଲା ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛି।
ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ବସିଥିବା ଚୌକିର ଉପର ଭାଗରେ ବେଶ୍ ଆରାମରେ ବସିଛି। ମହିଳା ଜଣକ ଡରି ନଯାଇ କିମ୍ବା ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ ବିରକ୍ତ ନକରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଚାରିପାଖର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ।
Watch | Monkey Disrupts Govt Staff Training Workshop for Census 2026 in Gujarat pic.twitter.com/dlKz1gcxe0
— DeshGujarat (@DeshGujarat) May 22, 2026
ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚୌକିର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରେ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଖିରେ ଆଖି ନ ମିଶାଇ ଏବଂ ହଠାତ୍ କୌଣସି ହଲଚଲ ନ କରି ବହୁତ ସାବଧାନତାର ସହ ବସିଥିଲେ। କିଛି ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେହି ଗମ୍ଭୀର ସରକାରୀ କର୍ମଶାଳାର ବାତାବରଣ ବଦଳି ଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା, ହସ ଏବଂ ଅସହାୟତାର ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ଏହି ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିରେ, ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ସର୍ଭେ କଲାବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାଙ୍କଡ଼ କିମ୍ବା ବୁଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ହଲ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତେ ହସି ପକାଇଲେ, କାରଣ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନକରି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ବସିଥିଲା। ସେହି ଘଟଣା ସମୟରେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ମନୋଭାବ ଦେଖାଇ ନଥିଲା।
ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ହଲ୍କୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଛପଟୁ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ବାହାରି ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ଲୋକମାନେ ଚୁପଚାପ୍ ହଲ୍ରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସେହିଭଳି ଆରାମରେ ଚୌକି ଉପରେ ବସି ରହିଛି।
ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିମ୍ସ ଓ ମଜାଳିଆ କମେଣ୍ଟର ବନ୍ୟା ଛୁଟିଛି। କିଛି ୟୁଜର୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଜନଗଣନା ଟ୍ରେନିଂରେ ନିଜ ହାଜିରା ପକାଇବାକୁ ଆସିଛି, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କର୍ମଶାଳା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି।
ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେମାନେ ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ, ତାହା ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ନିକଟ ଅତୀତରେ, ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କମିବା କାରଣରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ, ଅଫିସ୍ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଶି ଆସିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି।