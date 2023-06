(Video) ମାଙ୍କଡ ଖାଉଛି ଗୁପଚୁପ: ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ କିପରି ମଣିଷ ପରି ନେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡର ମଜା

ଗୁଜରାଟ: ଗୁପଚୁପ କାହାକୁ ଅବା ଭଲ ଲାଗେନି । ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । କେଉଁଠାରେ ଏହାକୁ ପାନି ପୁରୀ ତ କେଉଁଠି ଗୋଲଗପା, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ପୁଚକା ନାମରେ ଏହା ନାମିତ । ଏହାର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହିନେଇଥାଏ । ଗୁପଚୁପ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ତେବେ ଗୁଜରାଟରେ ଏହି ଗୁପଚୁପକୁ ମାଙ୍କଡ ଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପୁଣି ସେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଉତ୍ସାହର ସହ ଖାଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଭିଡିଓଟି ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଭିଡିଓ ୪୩ ସେକେଣ୍ଡର କ୍ଲିପ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଏକ ମାଙ୍କଡ ଗୁପଚୁପ୍ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁପଚୁପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାକୁ ଏକ ପ୍ଲେଟରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ, ସେ ଏକ ପଶୁ ହୋଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପରି ଗୁପଚୁପର ସ୍ୱାଦ ନେଉଛି । ସେଠାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ମାଙ୍କଡର ଏହି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାର ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗୁଜୁରାଟର ଦୟାନନ୍ଦ ଚୌକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି @GawaiGajanan ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।

A video featuring a monkey eating pani puri from Dayanand Chowk in Gujarat’s Tankara has gone viral on social media.#panipuri #gujarat #monkey pic.twitter.com/A7R5yoPBYQ

— Gajanan Gawai (@GawaiGajanan) June 22, 2023