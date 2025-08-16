ବାଃରେ ଦେଶପ୍ରେମ… (Video) ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସରେ ଚମକାଇ ଦେଲା ହନୁ, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବସିଲା ମାଙ୍କଡ଼

ବାଃରେ ଦେଶପ୍ରେମ… (Video) ସ୍ୱାଧିନତା ଦିବସରେ ଚମକାଇ ଦେଲା ହନୁ, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବସିଲା ମାଙ୍କଡ଼
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ । ଲୋକେ କଲେ ପ୍ରଶଂସା ।
ପୁରୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଗତକାଲି ଭାରତ ନିଜର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବାବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ, ରିଲ୍ସ ସବୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ।
କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନା ଜାଗୃତ ହୋଇଛି ।
ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଏକ ମାଙ୍ଗଡ଼ ତିରଙ୍ଗା ଧରିଛି । ତା ପୁଣି କୌଣସି ରାସ୍ତା, ଗଳି କି ଘର ନହେଁ! ସେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ବହୁ ଲୋକ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମାଙ୍କଡଟି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧରି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ।
ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୋର୍ଟାଲରେ ଶେୟାର ମରିଛନ୍ତି । ମାଙ୍କଡ଼ର ଏ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର କାରନାମା ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ୟୁଜର ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
VIDEO | Odisha: A monkey was seen holding the Tricolour at Jagannath Temple in Puri.
(Source: Third Party)
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz)#IndependenceDay2025 pic.twitter.com/K365Y0X4pz
— Press Trust of India (@PTI_News) August 16, 2025