ହନୁ ସାଜିଲା ଯମ… ଛାତ ଉପରେ ଘଷି ପାରୁଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼

ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଲା ମାଙ୍କଡ଼।

By Subhasmita Das

ଆଠଗଡ଼: ମାଙ୍କଡ଼ ଠେଲିଦେଲା ଜୀବନ ଗଲା। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। ଯେଉଁଥିରେ କେତେକ ଘଟଣାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ମାରିଦେଇଥିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ହେଲେ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛାତରୁ ଠେଲି ମାରିଦେବାର। ହେଲେ ଏବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତାହା ପୁଣି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାହାର ରାଜ୍ୟ କିମ୍ୱା ଦେଶରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ରାଜନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଉଳସାହିର। ଉକ୍ତ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳେ ଛାତ ଉପରକୁ ଘଷି ପାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କ’ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଛାତ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଯମ ଜଗି ବସିଥିବ ବୋଲି।

ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ! ପେଟ୍ରୋଲ-ଗ୍ୟାସ୍ ପରେ ଏବେ…

ଇଶାନ କିଶନ ଅଧିନାୟକ, ହେଡ୍-ଅଭିଷେକ କରିବେ…

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଘଷି ପାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହନୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ସିଧା ତଳକୁ ଧକ୍କା ମାରିଦେଲା।

ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘର ଲୋକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର ଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ମହିଳାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କାହିଁକି ଆସେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଏହାର ଲକ୍ଷଣ…

ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଦେଶରେ ତେଲ ସଙ୍କଟ,…

