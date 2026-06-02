ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର: ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ କେରଳ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ
ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଆଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କେରଳ ଛୁଇଁବ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ(ଆଇଏମ୍ସି) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଆଞ୍ଚଳରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆଇଏମଡି କହିଛି, ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଆରବ ସାଗରର କେତେକ ଅଂଶ ସମେତ ଲକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବା ସହ କେରଳ ଓ ତାମିଲନାଡୁର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ।
କେରଳରେ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନକୁ ଭାରତରେ ଚାରି ମାସିଆ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ କେରଳରେ ମୌସୁମୀ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୂର୍ବ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଏହାର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିଲେ ମୌସୁମୀର ଆଗମନ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିବ।
ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଇଏମ୍ଡି।
ଆଇଏମ୍ଡି ଜାରି କରିଥିବା ବୁଲେଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ବର୍ଷାର ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ‘ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ’ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।