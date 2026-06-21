ବର୍ଷାଋତୁରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରୁ ପାଆନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି: ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କେଶ

ବର୍ଷାଋତୁରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ସମସ୍ୟାରୁ ପାଆନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି: ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ୫ଟି ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ

By Jyotirmayee Das

Hair care tips: ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁ କେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅନେକ ଲୋକ କେଶ ଝଡ଼ିବା, କେଶ ରୁକ୍ଷ ହେବା ଏବଂ କେଶମୂଳ ବା ସ୍କାଲ୍ପ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରନ୍ତି।

ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆଦ୍ରତା ଏବଂ ମଇଳା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ କେଶ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେୟାର ଫଲ୍ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷା ଦିନେ ନିଜ କେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ସହଜ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣାଇ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିପାରିବେ।

କେଶର ସଫେଇ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନ୍କୁ କରୁନାହାଁନ୍ତି କି…

ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୩ତମ…

ବର୍ଷା ଦିନେ କେଶମୂଳରେ ଝାଳ, ଧୂଳି ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ ଶୀଘ୍ର ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଶର ଚେର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ପୁ କରିବେ। ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇଥର ଏକ ମାଇଲ୍ଡ ସାମ୍ପୁରେ କେଶ ଧୋଇବା ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଶମୂଳ ସଫା ରହିବା ସହ କେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଦ୍ରତା ବଜାୟ ରହିବ। କେଶ ଧୋଇବା ପରେ ତଉଲିଆରେ ଜୋରରେ ନ ରଗଡ଼ି ହାଲୁକା ହାତରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ।

ଓଦା କେଶକୁ ବାନ୍ଧିବାର ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଅନେକ ଲୋକ ତରତର ହୋଇ ଓଦା କେଶକୁ ହିଁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେଶକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଓଦା କେଶ ସାଧାରଣ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କେଶ ଓଦା ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କାଲ୍ପରେ ଫଙ୍ଗଲ୍ ଇନଫେକସନ୍ ର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ କେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଖିବା ପରେ ହିଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ।

ସଠିକ୍ ପାନିଆର ବ୍ୟବହାର ଜରୁରୀ

ବର୍ଷା ଦିନରେ ଅଡୁଆ କେଶକୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡାଇ ସୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କେଶ ଅଧିକ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚଉଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଥିବା ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉତ୍ତମ ମାନାଯାଏ। ଏହା କେଶ ଉପରେ କମ୍ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ କେଶ ଛିଣ୍ଡିବା ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ପାନିଆକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଇନଫେକସନ୍ ଏବଂ ଉକୁଣି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ।

ତେଲ ମାଲିସକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଣଦେଖା

ଯଦି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କେଶକୁ ମଜଭୁତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ତେଲ ମାଲିସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଥରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ବାଦାମ ତେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହେୟାର ଅଏଲ୍‌ରେ କେଶମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଶକୁ ପୋଷଣ ମିଳିଥାଏ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ କେଶର ଚେର ମଜଭୁତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ରାତିସାରା ତେଲ ଲଗାଇବା ପରେ କେଶ ଧୋଇପାରିବେ।

ହୀଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ବର୍ଷାଦିନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୁକ୍ଷ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍, କର୍ଲିଂ ଆଇରନ୍ କିମ୍ବା ବ୍ଲୋ ଡ୍ରାୟର୍ ର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କେଶକୁ ଆହୁରି ଶୁଷ୍କ କରିଦିଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଛିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଭଲ ହେବ ଏହି ଋତୁରେ କେଶକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମ୍‌ରୁ କମ୍ ହୀଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।

ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଷା ଦିନେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ କେଶମୂଳ ସ୍ପର୍ଶକାତର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଯତ୍ନ ଏବଂ କିଛି ସହଜ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ହେୟାର ଫଲ୍‌କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମାଇବା ସହ କେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ଚମକଦାର ରଖିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଫୋନ୍କୁ କରୁନାହାଁନ୍ତି କି…

ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିନି କି ପିଏମ୍ କିଷାନର ୨୩ତମ…

ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି କି IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସୱାର୍ଡ?…

ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ କେତେ ମିଳେ ଦରମା,…

1 of 25,873