ତାତିରୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି: ମୌସୁମୀ ଆଗମନ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ, ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଅସମ୍ଭାଳ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାରି ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ଆଗମନ ପାଇଁ ବାତାବରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୌସୁମୀର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ପବନର ଅନୁକୂଳ ଗତିପଥ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ମେ’ ୧୮ ରୁ ୧୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଅଳ ହେବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।

ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଆସିବ ମୌସୁମୀ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁବା ପରେ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେରଳ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି।

ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଚେତାବନୀ

ଆଗାମୀ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ୨ ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍-ମୌସୁମୀ ଗତିବିଧି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

