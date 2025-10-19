Snake Bite: ଏହା ଆଗରେ ସାପ ବିଷ ବି ଫେଲ୍; ମିନିଟରେ ସାପ ବିଷ କାଟି ଦେବ ଏହି ଗଛ, ଜାଣନ୍ତୁ ଉପାୟ…

ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ । ଏହି ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାପମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ କଣ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର...

By Seema Mohapatra
CELLNET

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ବର୍ଷା ଋତୁ ଯେତିକି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ସେତିକି ବିପଜ୍ଜନକ ମଧ୍ୟ । ଏହି ଋତୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାପମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜି ଘର କିମ୍ବା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ବିପଦ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଛ ଅଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବିଷର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାହା କଣ …

1- ଅରଖ ଫୁଲ ଗଛର ପତ୍ର ଘନ ଓ ମାଂସଳ । ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ଧଳା କିମ୍ବା ହାଲୁକା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେଥିରୁ ଧଳା କ୍ଷୀର ବାହାରିଥାଏ। କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସାକାରୀ ସାପ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଧଳା କ୍ଷୀରର କିଛି ବୁନ୍ଦା ଲଗାଇଦିଅନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷୀର ବିଷ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

2- ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଧନଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ପଗନ୍ଧା ଗଛକୁ ଚାନ୍ଦନୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଭାରତରେ ମିଳୁଥିବା ଏକ ବୁଦା ପରି ଗଛ। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଆଲ୍କଲାଇଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ସାପ ବିଷର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Gold Price: ସୁନାକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ…

Amazon-Flipkart sale: ସେଲରେ ଫୋନ…

3- କକୋଡାକୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କଣ୍ଟୋଲା କିମ୍ବା କଟ୍ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗଛଟି ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସହଜରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଶେଷକରି କ୍ଷେତର ହୁଡ଼ା ଏବଂ ବୁଦାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ଗଛ ନା କେବଳ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବରଂ ଏହାର ଫଳକୁ ଏକ  ପରନିପରିବା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାହା ବହୁତ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ । କକୋଡା ଚେରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି କ୍ଷୀର ସହିତ ସେବନ କଲେ ବିଷର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଏ।

4- ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଧନଦେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କାଲମେଘ, ଯାହାକୁ ଚିରାୟତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ଗଛ। ସାପ ବିଷ କମାଇବା ପାଇଁ କାଲମେଘ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାଲମେଘ ପତ୍ରକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ସାପ କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଏ। ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ, ସାପ କାମୁଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଲମେଘ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

ଏହି ପ୍ରତିକାର ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ସାପ କାମୁଡ଼ା ହେଲେ, ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘରୋଇ ଉପଚାରକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଉପଶମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

You might also like More from author
More Stories

Gold Price: ସୁନାକୁ ନେଇ ବାବା ଭେଙ୍ଗାଙ୍କ…

Amazon-Flipkart sale: ସେଲରେ ଫୋନ…

PF Withdraw: PF ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ;…

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଛାଡିଲେନି… ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ…

1 of 29,397