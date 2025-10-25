କାହିଁକି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦିଆଗଲା ‘ମୋନ୍ଥା’, କିଏ ଦେଲା ଏହାର ନାଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ…
କାହିଁକି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦିଆଗଲା 'ମୋନ୍ଥା', କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ । ଏବେ ଏହା ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ୨୬ ତାରିଖ (ରବିବାର) ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ।
୨୭ ତାରିଖ (ସୋମବାର) ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ସଂଲଗ୍ନ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଏକ ବାତ୍ୟାର ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ‘ମୋନ୍ଥା’ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ ଏହି ନାଁ ପଛର କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଏପରି ନାମ କିଏ ଦେଲା ତାହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ଯଦି ନାଁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାନୀବା ଏହା ପଛର କାରଣ…
ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏହାର ନାମକରଣ କରିଛି ‘ମୋନ୍ଥା’। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ MONTHA ନାମର ଅର୍ଥ ଥାଇ ଭାଷାରେ “ସୁଗନ୍ଧିତ ଫୁଲ” କିମ୍ୱା “ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ” ।ଝଡ଼ର ସହଜ ଚିହ୍ନଟକୁ ସୁଗମ କରିବା ଓ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସଚେତନତାକୁ ବଢାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନନ ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନାମକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଏହି ନାମକୁ ଏକ ଡାକନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା କୋମଳତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସୁଗନ୍ଧକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ।
ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାଁ: ସମୁଦ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡର ନାମକରଣ ପ୍ରଥା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି । ସୂଚନାକୁ ଶୀଘ୍ର ଜାହାଜ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । କାରଣ ନାମକରଣ ବ୍ୟତୀତ କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଶ୍ବରେ ବାତ୍ୟାର ନାମକରଣ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ, କ୍ବିନ୍ସଲାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କ୍ଲେମାଣ୍ଟ ରେଜ୍ ।
ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାମ ସ୍ଥିର: ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (WMO) ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ନାମ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। WMOର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କମିଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ନାମ ପରିଚାଳନା ଓ ଅପଡେଟ୍ କରେ। ଭାରତ ସମେତ ୧୩ଟି ଦେଶ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ନାମ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଇରାନ, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ମିଆଁମାର, ଓମାନ, ପାକିସ୍ଥାନ, କାତାର, ସାଉଦି ଆରବ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ୟେମେନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।