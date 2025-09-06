ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦିନ ଏହି ୩ ରାଶିଙ୍କର ବଢିବ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ୬ ଘଣ୍ଟା ୪୧ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ଭଦ୍ରା
ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣରେ ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ରହିବନି ଭଲ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ, ଆଦଳ ଯୋଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ହେବା ସହ ଭାଦ୍ରର ଅଶୁଭ ଛାୟା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି।
ଏଥିସହ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହ, ଭାଦ୍ରର ଅଶୁଭ ଛାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ରାଶି ଉପରେ ଏହାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ।
୨୦୨୫ ମସିହାରେ, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରବ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି ୦୯:୫୮ ରୁ ରାତି ୦୧:୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମୋଟ ୦୩ ଘଣ୍ଟା ୨୮ ମିନିଟ୍ ୦୨ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨୪୮୨ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
ଯାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ସେହି ଦିନ, ଭାଦ୍ରବର ଅଶୁଭ ଛାୟା ସକାଳ ୦୬:୦୨ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୪୩ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ଘଣ୍ଟା ୪୧ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
କର୍କଟ: ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, କର୍କଟ ରାଶିର ୮ମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ରହିବ। ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଫସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଘରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଘଟିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ସହଭାଗୀତାରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ତୁଳା: ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜାତକର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।
ପିଲାମାନଙ୍କ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତା ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
ବିଛା: ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ହେବ। ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ ନାହିଁ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।
ଆପଣଙ୍କ ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହତ ହେବେ।