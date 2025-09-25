Moong Dal Side Effects: ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ସମାନ ମୁଗ ଡାଲି! ନେଇଯିବ ଜୀବନ ସାବଧାନ …

ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଭରପୂର କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର : ପୁଷ୍ଟିସାରରେ ଭରପୂର, ମୁଗ ଡାଲି ପ୍ରୋଟିନ, ଆଇରନ, ଭିଟାମିନ, ଫାଇବର, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୁର। ଏହାକୁ ଖାଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ମୁଗ ଡାଲିର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ବଦହଜମୀ, ଅପସ୍ପେଶିଆ, ଗାଉଟ୍, କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଭଳି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ରୋଗ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ବଦହଜମୀ ସମସ୍ୟା: ମୁଗ ଡାଲି ହଜମ କରିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି କାହାର ପେଟ ଫୁଲିବା, ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ବଦହଜମି ଭଳି ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।

ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ: ଗାଉଟ୍ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏହା ଗଣ୍ଠିରେ ଫୁଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଜ୍ୱଳନ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମୁଗ ଡାଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡାଲିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ସ୍ତରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଗଣ୍ଠିବାତ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରୋଟିନଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ୍, ନଚେତ୍ ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁଲା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ।

କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ: କିଡନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଯେପରିକି କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ କିମ୍ବା କିଡନୀ ରୋଗ ଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ମୁଗ ଡାଲିରେ ଭଲ ପରିମାଣର ପ୍ରୋଟିନ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ଥାଏ। ବୃକକ୍ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ କିଡନୀର ଫିଲ୍ଟେରେସନ୍ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୃକକ୍ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ।

ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଖରାପ: କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି ପ୍ରତି ଆଲର୍ଜି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚର୍ମରେ ଫୋଡ଼ା, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ସମସ୍ୟା, ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଡାଲିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯାହା କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆଲର୍ଜି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ: ମୁଗ ଡାଲିର ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ (GI) ଅନ୍ୟ ଡାଲି ତୁଳନାରେ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

 

