ବାଡିରେ ବହୁତ ମାରିଲେ, ପରେ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲେଇ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ, କୁନି ଝିଅ ମୁହଁରେ ମା’ ହତ୍ୟାର କଥା…
ମୋରାଦାବାଦରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: କୁନି ଝିଅ ମୁହଁରେ ମା’ ହତ୍ୟାର କାହାଣୀ। ବାଡିରେ ପ୍ରଥମେ ମା’କୁ ବହୁତ ମାରିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଫ୍ୟାନରେ ମା’କୁ ଟାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ମୋ ବାପା ହିଁ କରିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମୋରାଦାବାଦରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ମାରି ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କୁନି ଝିଅ।
ଘଟଣାର ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ।
ରବିବାର ଦିନ ମୁରାଦାବାଦର ବିଲାରୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଆରି ଖେଡା ଗାଁରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଘଟଣା।ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷର ଝିଅ କହିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଛୋଟ ଝିଅର ମୁହଁରୁ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଯିଏ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ଫାଶୀରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫାଶୀରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି। ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଶାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆରି ଖେଡାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏସ୍ପି କ୍ରାଇମ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲାରୀ ପୋଲିସ ଆରି ଖେଡା ଗାଁରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଫାଶୀରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହିତ
ପୋଲିସ ମୃତଦେହକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ମୃତକ ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅରବିନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବାରେ ନିଶାରେ ରୁହେ।
ଘଟଣାର ପୂର୍ବ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କୋଠରୀରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋର ୩:୦୦ ଟାରେ ଦେଖିଲେ, ମହିଳା ଫ୍ୟାନରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇନାହିଁ।
ଝିଅ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ
ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଏହି ସମୟରେ, ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଝିଅଟି କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଫାଶୀରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।