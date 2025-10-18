ପୂଜା ବଜାରରେ ଧମାଲ୍ କଲେଣି ଉଭୟ ୨ ଚକିଆ, ୪ ଚକିଆ ଗାଡ଼ି; ଯିଏ ପାଉଛି ସେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି ନୂଆ କାର୍, ବାଇକ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ଶିଳ୍ପ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଶା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ନିର୍ମାତା ସଂଘ (ସିଆମ୍) ବୁଧବାର ଦିନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ GST ହାର ହ୍ରାସ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ଏବଂ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଯୋଗାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାସ ଥିଲା। SIAM ସଭାପତି ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ, ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ଏବଂ ତିନି ଚକିଆ ଯାନର ଯୋଗାଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକ୍ରୟ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରିଛି।

GST 2.0: ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ
ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର GST 2.0 ସଂସ୍କାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ଶିଳ୍ପକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଜୀବନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ, କାରଣ ଶିଳ୍ପ ଦୃଢ଼ ଆଗୁଆ ଏବଂ ବିପରୀତ ଲିଙ୍କେଜରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ସନ୍ନିହିତ।

ଏହି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକ ଯାନବାହାନ ସୁଲଭତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଗ୍ରାହକ ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରୁଛି। ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ (Q2)ରେ ମୋଟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ ବିକ୍ରୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ 1,055,137 ୟୁନିଟ୍ ଥିବା ବେଳେ 1.5% ହ୍ରାସ ପାଇ 1,039,200 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି। ତଥାପି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତ୍ରୈମାସିକର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ମାସରେ ହ୍ରାସ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ GST ହ୍ରାସ, ଗ୍ରାହକ ଭାବନାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା।

ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ଧାରା
ଉପଯୋଗୀ ଯାନ (UV): ଏଗୁଡ଼ିକ PV ବଜାରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଛି, ମୋଟ ବିକ୍ରୟର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ଅଟେ। ତଥାପି, ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟ 2% ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

SUV ପ୍ରାଧାନ୍ୟ: SUV ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବେ ମୋଟ PV ବିକ୍ରୟର 56% ଅଟେ, ଯାହା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କେବଳ 29% ଥିଲା। SIAM ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବେ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ।

ଛୋଟ କାର୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉନ୍ନତି: GST ହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଛୋଟ କାର୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ (ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ ହ୍ୟାଚବ୍ୟାକ୍) ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଉନ୍ନତ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଛି।

ଯାନ ବିକ୍ରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଦ୍ଵିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବିକ୍ରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 7% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 55,62,077 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି। SIAM ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଉନ୍ନତ ସୁଲଭତା, ଦୃଢ଼ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଚାହିଦା ଏବଂ GST ହାର ହ୍ରାସର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟ 12% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଗମେଣ୍ଟ 5% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ତିନିଚକିଆ ଯାନ ବିତରଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2,29,239 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏହି ତ୍ରୈମାସିକର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସହରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସହଜ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି।

ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
ଦ୍ଵିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ବିକ୍ରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.4 ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଛି। ଭାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୃଢ଼ ମାଲ ପରିବହନ ଚାହିଦା ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ହାଲୁକା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ତଃ-ସହର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଲାଭ ପାଇଥିଲା।

