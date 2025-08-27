ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ୪୪ଟି ଗର୍ଭପାତ, କାହିଁକି ହେଉଛି ମିସ୍କ୍ୟାରେଜ, ଚମକାଇଦେଲା ଗବେଷଣା ରିପୋର୍ଟ
ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ?
ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଖୁସି ଆସେ, ଜଣେ ମହିଳା ପରିବାରକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପରିବାର ପ୍ରଥମେ ଖୁସି ହୁଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୯ ମାସ ଭଲରେ କଟିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ।
ଏହା ସହିତ, ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଗାଁ ଗହଳରେ ବୟସ୍କ ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ନ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହା କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ ନହେବା ପାଇଁ।
ଗର୍ଭପାତ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଟି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ପରିବାର ଏବଂ ମାଆ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ସମୟ। ତଥାପି, ଖରାପ ନଜର କେବଳ କହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।
ସେହି ସମୟରେ, ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗବେଷଣା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି ଯାହାକୁ ଗର୍ଭପାତ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେହି ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ।
ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ?
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ପାଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥର ଗର୍ଭପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ କ’ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥର ୨୦୨୧ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ୨୩ ନିୟୁତ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମିନିଟରେ ପ୍ରାୟ ୪୪ଟି ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ଗର୍ଭପାତର ହାରାହାରି ବିପଦ ୧୫.୩% (ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପ୍ରତି ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୫୧୬ ମାମଲାରେ ଘଟେ)।
ସେହି ସମୟରେ, ଜୀବନରେ ଥରେ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି: ୧୦.୮%। ଦୁଇଟି ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ୧.୯%। ତିନି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: ୦.୭%।
ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିପଦ ପାଲଟିଛି
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା’ କୋଳକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାର କାରଣ କ’ଣ।
ଯଦି ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ସହିତ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଶରୀର, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଚାପ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।
ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବୁ ଯେ କିପରି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଗର୍ଭପାତର କାରଣ ହେଉଛି ଯାହା ଏକ ବିପଦ ପାଲଟିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏହାର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ଦି ଗାର୍ଡିଆନରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ PFAS Forever ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଚୀନରେ ପ୍ରାୟ 200 ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର PFAS ସ୍ତର ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରେ, PFAS କିପରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଏବଂ ଗର୍ଭପାତ କରାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ PFAS କ’ଣ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।