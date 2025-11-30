ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର; ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଖାଦ୍ଯ, ବନ୍ଯାରେ ଟଳିଲାଣି ୩୦୦ ମୁଣ୍ଡ, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ରିଲିଫ୍…

ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସାଜିଲେ ଚୋର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ଯା। କେଉଁଠି ଖାଇବା ମିଳୁନି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଖାଇବାକୁ  ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ଚାଲିଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୦୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି, ଏପରିକି ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ୟା ସିବୋଲଗା ସହର ଏବଂ ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତପାନୁଲି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସ କରିଛି।

ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ କାଦୁଅ ଏବଂ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପୋଲ ଧୋଇ ଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଗାଁ ବିଶ୍ୱରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ।

ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ପାଇଁ ଦୋକାନ ଲୁଟୁଛନ୍ତି: ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳର ଘୋର ଅଭାବ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୁଟପାଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇ ବନ୍ଦ ଦୋକାନ ଏବଂ ଗୋଦାମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଉଳ, ଔଷଧ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ଲୁହା ବାଡ଼ ଦେଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି

ବୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ଖାଦ୍ଯ ଚୋରି :“ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଅନେକ ଲୁଟପାଟ ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି,” ଉତ୍ତର ସୁମାତ୍ରା ପୋଲିସ ମୁଖପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ କମିଶନର ଫେରି ୱାଲିଣ୍ଟୁକାନ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। “ଲୋକମାନେ ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି।

ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ।

ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅତିରିକ୍ତ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି।

 

ବେଘର ହେଲେ ୩୫,୦୦୦:

ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା (BNPB) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୩୫,୦୦୦ ଲୋକ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରବୋଓ ସୁବିଆଣ୍ଟୋ ଆଜି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

