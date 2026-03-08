ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ସାମାନ୍ଯ ଆଶ୍ବସ୍ତି; ଦେଶକୁ ଫେରିଲେ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଭାରତୀୟ…

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଫେରିଲେ ୫୦୦୦୦ ଭାରତୀୟ !

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତକୁ ସାମାନ୍ଯ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଫସିଥିବା ଅନେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) କହିଛି ଯେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବା ପରେ 52,000 ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।

ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ଯ ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କାରଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହାର କଡ଼ା ଜବବା ମଧ୍ୟ ଇରାନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତେହେରାନ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲୀ ସେନା ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଉଛନ୍ତି।

“ଭାରତ ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି, ବିଶେଷକରି ପରିବହନ ସମୟରେ କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ଗସ୍ତରେ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା,” MEA କହିଛନ୍ତି।

“ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ କିମ୍ବା କନସୁଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି,” ଏହା କହିଛି। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ 24×7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି।

“ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଖୋଲାଯିବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଣ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିମାନ ସମେତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବହନରେ ଥିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧି ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।

