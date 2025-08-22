ନାଗ-ନାଗିନର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ନାଗର ମୃତ୍ୟୁରେ କାନ୍ଦୁଛି ନାଗିନ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଶବ ପାଖରେ…
ଏହାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାହାଡ଼ଗଡ଼ ବିକାଶଖଣ୍ଡର ଧୁରକୁଡା କଲୋନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଠାରେ, ଏକ ସାପ ଏବଂ ଏକ ନାଗର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ସାପ ଏବଂ ନାଗର ପ୍ରେମ ଏକ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଶହ ଶହ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ମୋରେନାରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ, ଏହା ୧୦୦% ସତ୍ୟ। ଏକ ସାପ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏକ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲା। ସାପଟି ମରିଯାଇଥିଲା।
ଗାଁ ଲୋକେ ତା’ର ମୃତଦେହକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖିଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏକ ମାଈ ସାପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ସାପଟିକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମୃତଦେହ ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ସେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଯାହା କଲା, ତାହା ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଥରହର କରିଦେଲା।
ଆପଣ ମଣିଷର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ପଣର ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ଘଟେ। କିନ୍ତୁ, ଏପରି ପ୍ରେମ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଣୀରେ ବିରଳ।
ପ୍ରକୃତରେ, ଧୁରକୁଡା କଲୋନି ନିକଟରେ ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ଏକ ମାଈ ସାପ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମୃତ ସାପଟିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ବାହାର କରି ଏକ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଈ ସାପଟି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ ସାପ ପାଖରେ ବସି ଶୋକ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାଈ ସାପଟି ପ୍ରାୟ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଖିତ ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ରହିଥିଲା, ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷ ସାପର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମାଈ ସାପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ବ୍ୟଥିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ନଥିଲା। ସେ କେବଳ ମୃତ ପୁରୁଷ ସାପ ପାଖରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମାଈ ସାପଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ।
ଏହା ପରେ, ଉଭୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ନାଗ-ନାଗିନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୂଜ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନାଗ-ନାଗିନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ଏହି ଅମର ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ରହିବ।