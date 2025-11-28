ଶୁଭମନ ଗିଲ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କେବେ ଟିମକୁ ଫେରିବେ? ଆସିଲା ଫିଟନେସ୍ କୋଚଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟିମରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଟିମରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ବେକରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଗିଲ୍ ସିରିଜ୍ ର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଆଘାତରୁ ଆୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କେବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବେ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକ। ODI ସିରିଜର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ଆୟର ଏବଂ ଗିଲଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

ଗିଲ୍-ଆୟାରଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍: ଯେତେବେଳେ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି, ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଖୁସି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଭୟଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଛୁ। ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଆୟର ଏବଂ ଗିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି।”

ଗିଲ୍ କେବେ ଫେରିବେ:ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଗିଲ୍ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଗିଲ୍ କେବଳ ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଫିଲ୍ଡିଂ ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଆୟରଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ।

