ସକାଳ ନା ସଞ୍ଜ… କେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ? ତୁରନ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ ସବୁ କଥା
ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶରୀରର 'ସର୍କାଡିଆନ ରିଦମ' (Circadian Rhythm) କୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ।
Morning Vs Evening Workout Benefits : ସକାଳେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଭଲ ନା ସଞ୍ଜ ବେଳର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କିଛି ଲୋକ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ସଞ୍ଜ ବେଳେ କାମ ସରିବା ପରେ ୱାର୍କଆଉଟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତାମତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦୁଇଟିଯାକ ସମୟର ନିଜସ୍ୱ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଭ ରହିଛି।
ସକାଳ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜ, କେଉଁଟି ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ?
‘losrobleshospital’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାୟାମର ସଠିକ ସମୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ‘ସର୍କାଡିଆନ ରିଦମ’କୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ଶରୀରର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଚାଲୁଥିବା ଜୈବିକ ଘଣ୍ଟା (Biological Clock) ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶୋଇବା, ହରମୋନ, ମେଟାବୋଲିଜିମ ଏବଂ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସକାଳେ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ, ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ଏହା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ତାପମାତ୍ରା ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନମନୀୟ (flexible) କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରେ।
ସକାଳ ବ୍ୟାୟାମରୁ କଣ ଲାଭ ମିଳେ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ ୮ ଟାରୁ ୧୧ ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ୟାୟାମ ହୃଦରୋଗ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ବିପଦକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସକାଳେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଜମା ହୋଇଥିବା ଚର୍ବିକୁ ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଶକ୍ତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ହୃଦୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁଇଟିଯାକକୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳର ଶେଷ ଭାଗରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରାଯାଇଛି।
ସଞ୍ଜ ବ୍ୟାୟାମରୁ କଣ ଲାଭ ମିଳେ?
ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲାଭ କୁହାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜ ୬ ଟାରୁ ରାତି ୧୨ ଟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଉଥିବା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ (Blood Pressure) କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସମୟରେ ରକ୍ତଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନମନୀୟ ଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ କମ ପଡ଼ିଥାଏ। ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଥିବା ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜର ୱାର୍କଆଉଟ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନେକରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତିର ସ୍ତର ଭଲ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି।
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଲାଭଦାୟକ?
‘ଦ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ ଦ ଆମେରିକାନ କଲେଜ ଅଫ କାର୍ଡିଓଲୋଜି’ ରେ ପ୍ରକାଶିତ ୨୦store୨୪ ର ଏକ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ଜୋର୍ରେ ଚାଲିବା ଭଳି ମଡରେଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦିନ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଛି।
ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ କେଉଁ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ?
ଯଦିଓ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ସକାଳ କିମ୍ବା ସଞ୍ଜ ଅପେକ୍ଷା ‘ନିୟମିତତା’ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଲାଗେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ, ଆରମ୍ଭ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ର ବ୍ୟାୟାମରୁ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ସମୟ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି ନୂଆ ଫିଟନେସ୍ ରୁଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିମ୍ବା ହୃଦୟ ଜନିତ କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ।