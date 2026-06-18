ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ବଢ଼ିବନି ଛୁଟି, କାଲିଠୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ…
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କାଲିଠୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ, ପୁରୀରେ ବଢ଼ିଲା ଖରା ଛୁଟି
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କାଲିଠୁ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (୧୯ ଜୁନ୍) ଠାରୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ସକାଳୁଆ ଚାଲିବ । ଜୁନ୍ ୧୯ ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରୁ ଦିନ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଓଆର୍ଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ନହେବେ ।
ପୁରୀରେ ବଢ଼ିଲା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି
ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଏହି ଛୁଟି ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୨ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଖରାଛୁଟି ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଶାସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛୁଟି ବଢ଼ାଇବାକୁ ଉଚିତ୍ ମଣିଛି ।