କପଡା ସଫା ହେବ ଆଉ ମଶା ବି ପାଖ ମାଡିବନି, IIT Delhi ତିଆରି କଲା ଚମତ୍କାରୀ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ, ହେବନି ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ!

ଭାରତ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ମଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ସମେତ ସାରା ଦେଶରେ ମଶା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କଏଲ, ଲୋସନ, କ୍ରିମ୍, ରୋଲ୍-ଅନ୍ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେ ଭଳି ଅନେକ ଉପଚାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମୟ ସହିତ କ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଲୋସନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ କମିଥାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IIT ଦିଲ୍ଲୀ)ର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଫାଇବର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଜାଭେଦ ନବୀବକ୍ଷ ଶେଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳ ମଶା କାମୁଡ଼ା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏକ ସମାଧାନ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଉଡରରେ ଆପଣ କପଡା ମଧ୍ୟ ସଫା କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଧୋଇଥିବା ପୋଷାକ ଉପରେ ଏକ ସ୍ତର ଗଠନ କରେ ଯାହା ମଶା କାମୁଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ।

ମଶାବାହିତ ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ: ଡକ୍ଟର ଜାଭେଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଚିକୁନଗୁନିଆ ଭଳି ମଶାବାହିତ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରାଉଛି।
ଏହା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏକ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ବିକଶିତ କରିଛୁ ଯାହା କେବଳ ପୋଷାକ ସଫା କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପୋଷାକକୁ ମଶା ପ୍ରତିରୋଧକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ: ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ଉତ୍ପାଦ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାକୁ ସୁଲଭ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଲଭ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ମଶା ବାହିତ ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ।

ବିକାଶ ଯାତ୍ରା: ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗବେଷଣା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିଟରଜେଣ୍ଟକୁ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲୁ।

 

