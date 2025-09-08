ଚୀନ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ମଶା ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପୁଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ଭୂତାଣୁ, କୋଭିଡଠୁ ବି ଭୟଙ୍କର !
ଏବେ ଚୀନ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି । ଚୀନରେ ଏକ ଭାଇରସ ଏବେ ଏତେ ମାତ୍ରା ବ୍ୟାପୁଛି ଯେ, ସେଠାକାର ସରକାର ପୁଣି ଜିରୋ-କୋଭିଡ୍ ଭଳି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଚୀନ: କୋରୋନା ମହାମାରୀ ପରେ, ବିଶ୍ୱ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେବା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଚୀନ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସିଛି । ସେ ହେଉଛି ଚିକନଗୁନିଆ ଭାଇରସ୍।
ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନ୍ର ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡୋଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ରୋଗର ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚୀନରେ ଏହି ଭାଇରସ ଏତେ ମାତ୍ରା ବ୍ୟାପୁଛି ଯେ, ସେଠାକାର ସରକାର ପୁଣି ଜିରୋ-କୋଭିଡ୍ ଭଳି ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ମଶା ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ
ଚିକନଗୁନିଆ ମଶା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥିବା ଏକ ରୋଗ। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଚୀନ୍ରେ କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନୀତି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନକୁ ଅନେକ ଥର କୀଟନାଶକ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଉଛି। ସରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଏହି ମାମଲା କାହିଁକି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା?
ଚୀନ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଗରମ ପାଗ ଏବଂ ଭାଇରସର ନୂତନ ଷ୍ଟ୍ରେନ ପ୍ରକୋପକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ଭଳି ରୋଗ ପରି, ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତା ଯୋଗୁଁ ଚିକନଗୁନିଆ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥିତି କ’ଣ?
ଏହା କେବଳ ଚୀନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏବଂ ପାନ ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଗଷ୍ଟ 2025 ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 2.7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 110 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଚିକନଗୁନିଆ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା?
ଏହି ଭାଇରସ ପ୍ରଥମେ 1952 ମସିହାରେ ତଞ୍ଜାନିଆରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏହିପରି ଥିଲା।
-ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ହେବା
-ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା
-ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା
-ଥକ୍କା ଏବଂ ବାନ୍ତି
– ସ୍କିନ ଉପରେ ଦାନା ଭଳି ଦେଖାଯିବା
ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଟିକା ଅଛି
ଚିକନଗୁନିଆର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଆମେରିକାରେ ଏହାର ଏକ ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ।
ଚୀନରେ ଏହାର ବଡ଼ ପ୍ରକୋପ ମଧ୍ୟ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଚେତାବନୀ। ତେଣୁ, ଏହି ରୋଗକୁ କେବଳ ସମୟୋଚିତ ପ୍ରତିରୋଧ, ସଚେତନତା ଏବଂ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।