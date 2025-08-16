ଲୋକଙ୍କ କାଖ ଶୁଙ୍ଘିବା ଚାକିରି, ୧ ଘଣ୍ଟାକୁ ୨୨୦୦ ଟଙ୍କା, ଅଜବ ଏହି Odor Judgesର ଜବ୍!
Odor Judges ଚାକିରି, ଲୋକଙ୍କର କାଖ ଶୁଙ୍ଘିବା ଚାକିରି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚାକିରି ରହିଛି। କିଛି ଚାକିରି ଖୁବ ଅକର୍ଷଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଚାକିରି ଅଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ନାକ ଟେକିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଚାକିରି ବି ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଏକ ଚାକିରି ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ‘ଓଡର ଜଜ’ର ଚାକିରି।
Odor Judges କଣ କରନ୍ତି: ଓଡର ଜଜଙ୍କ କାମ ଆମର ନାକ ଶୁଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତି ବା “sense of smell” ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେକୌଣସି ଗନ୍ଧର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା।
ଯଥା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ସ୍ଥାନ ବା ସିଷ୍ଟମରୁ ଅପ୍ରିୟ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି, ତେବେ ଜଜ ଏହାର ତୀବ୍ରତା, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଗୁଣାବତ୍ତାର ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ରାୟରେ କମ୍ପନୀ ନିଜର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଭଲଭାବେ ତିଆରି କରିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟକୁ ସୁଧାରିଥାଏ।
Odor Judgesଙ୍କର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପବ୍ଲିକ ହେଲଥ, ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଫୁଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରୀରେ ହୋଇଥାଏ। ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏମାନଙ୍କୁ ହାୟର ଏଥିପାଇଁ କରନ୍ତି, ଯାହା ଡମ୍ପିଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବା ସେଭେଜରେ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କମ କରିବାର ଉପାୟ କରାଯାଇଥାଏ।
ଚାକିରି ସୁଯୋଗ: ପ୍ରିନୋଭା ୟୁଏସ୍ ଏଲ୍ଏଲସି କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲେଭର୍ସର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ଖାଲି ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ କାରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆଇଏଲରେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏକ ଚାକିରି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ $24.75 ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ 2200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗୀ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଚାରି ବର୍ଷିଆ ବିଏସସି ଡିଗ୍ରୀ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।