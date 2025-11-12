ନା ଶେରୱାନି ନା ସେହରା… ଏଠାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଅଜବ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ

ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଅଜବ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ

By Jyotirmayee Das

Ethiopia Hamar Tribe: ବିବାହ ପ୍ରାୟତଃ ଆନନ୍ଦ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ଜଡିତ ଥିବାବେଳେ, ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବରକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜିରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡି଼ଥାଏ । ଏଠାରେ ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ ବରଂ ସାହସ ଏବଂ ପୁରୁଷତ୍ୱର ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଏକ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଜନଜାତିରେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ କନ୍ୟାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଅଜବ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ । ବରକୁ ଷଣ୍ଢ ପିଠିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ବିଟା ଅଟକି, ପଡି ସେ ଦୌଡିଥାଏ । ଏହାପରେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇଥିଓପିଆନ୍ ହାମର ଜନଜାତିର ବିବାହ ଉତ୍ସବ। ଏଠାରେ ବର ହେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନାହିଁ । ଏହି ଅଧିକାର ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ।

ସେଥିପାଇଁ ବରକୁ ଷଣ୍ଢ ପିଠିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ‘ଉକୁଲି ବୁଲା’ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ ଏହି ଜନଜାତିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ହାମର ଜନଜାତି ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଇଥିଓପିଆରେ ଥିବା ଓମୋ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ବାସ କରନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିବା ହୋଇପାରେ ଅଶୁଭ,…

୧୦ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫୁଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗନ୍ଧ…

ସେମାନେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର ୦.୧ ପ୍ରତିଶତ। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱର ଗବେଷକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ମହୁ ସଂଗ୍ରହ, ପଶୁପାଳନ ଏବଂ ସାମୁହିକ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ।

ଉକୁଲି ବୁଲା ପୂଜା ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଯୁବକଙ୍କୁ ନପଡି ସାବଧାନତାର ସହ ଚାରିରୁ ଆଠଟି ଷଣ୍ଢ ପିଠିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ସେ ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହୁଏ, ତେବେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।

କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବିବାହ କରିବା, ଗୋରୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଜନଜାତିରେ ମାଜା ଉପାଧି ପାଇବାର ଅଧିକାର ପାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥାଏ । କାରଣ ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ ।

ଏହି ଉତ୍ସବର ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ବାଡ଼ିରେ ପିଟିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଥିବା କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଉତ୍ସ। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ଗାଁରେ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ । ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ହମାର ଜନଜାତିର ଏହି ପରମ୍ପରା ଏବେ ବି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଫଟୋ ଉଠାଇବା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ହମାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

 

You might also like More from author
More Stories

କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିବା ହୋଇପାରେ ଅଶୁଭ,…

୧୦ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫୁଟେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଗନ୍ଧ…

Bye-Bye Like Button! ଫେସବୁକର ବଡ଼…

“ଦାୱତ୍ ପାଇଁ ବିରିୟାନୀ ରେଡି଼”…ଦିଲ୍ଲୀ…

1 of 5,591