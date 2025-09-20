Wealth Report 2025: ପ୍ରତି ୩୦ ମିନିଟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଉଛି କୋଟିପତି, ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କୋଟିପତି
ଭାରତରେ କୋଟିପତି ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 1.42 ଲକ୍ଷ ଧନୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ 1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟିପତି ପରିବାର ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ୍ ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ 2025 ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ କୋଟିପତି ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି 30 ମିନିଟରେ ଏକ ନୂତନ କୋଟିପତି ପରିବାର ଯୋଡା ହେଉଛି। 2021 ରେ ଭାରତରେ କୋଟିପତି ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.58 ଲକ୍ଷ ଥିଲା ବେଳେ 2025 ରେ ଏହା 90 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 8.71 ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି।
କୋଟିପତି ପରିବାର
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତରେ କୋଟିପତି ପରିବାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ₹8.5 କୋଟି କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ କୋଟିପତି ପରିବାର ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୁମ୍ବାଇକୁ ଦେଶର କୋଟିପତି ରାଜଧାନୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 1.42 ଲକ୍ଷ ଧନୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ରାଜ୍ୟର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ 1.75 ଲକ୍ଷ କୋଟିପତି ପରିବାର ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ୭୨,୬୦୦ କୋଟିପତି ପରିବାର ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, ତା’ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୬୮,୨୦୦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୩୧,୬୦୦ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଶିଳ୍ପରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଜାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ।
ମର୍ସିଡିଜ୍-ବେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଇଓ ସନ୍ତୋଷ ଆୟରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ଘରୋଇ ବଜାର ଏବଂ ଯୁବ ପିଢ଼ିର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେନେରେସନ୍ Z ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି।
GDPର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ହୁରୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନସ୍ ରହମାନ ଜୁନୈଦ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରର ବୃଦ୍ଧି, କୋଟିପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ଏବଂ GDP ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଗୋଟିଏ ମାପଦଣ୍ଡରେ ମିଶି ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଭାରତୀୟ କୋଟିପତି ପରିବାର ଷ୍ଟକ୍, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ସୁନା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କୋଟିପତିଙ୍କ ପାଖରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ, ରୋଲେକ୍ସ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ କିଣାଯାଉଥିବା ଜିନିଷ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳଣା।
୪୫ ପ୍ରତିଶତ କୋଟିପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ହବି, ଏହା ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ। ଏହି ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ କୋଟିପତିମାନେ ଏମିରେଟ୍ସକୁ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ବିମାନ ସେବା ଏବଂ ତାଜ ହୋଟେଲକୁ ସବୁଠାରୁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।