ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ରେକର୍ଡ! ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସର୍ବାଧିକ ‘ଜିରୋ’ରେ OUT ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ…
ଡକ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ନମ୍ବରରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଲଗାତାର ଫ୍ଲପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା।ଆଜିର ଶେଷ ମ୍ଯାଚରେ ଯଦି ସେ ଆଗଭଳି କମବ୍ଯାକ କରନ୍ତ, ତେବେ ହୁଏତ ସେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିବେ। ମାତ୍ର ଏହା ଆଗରୁ ଡକ ଆଉଟ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ICC ପୁରୁଷ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ରେ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ଦଳ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଡକ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାପମ୍ୟାନ୍ 2021 ରୁ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ 11 ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ଥର ବିନା ସ୍କୋରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର 63 ରହିଛି, ସେ ଡକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି।
ଜେମ୍ସ ନୀଶାମ୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ଜେମ୍ସ ନୀଶାମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନୀଶାମ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରୋଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡକ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ଛଅ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି।
ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଲରାଉଣ୍ଡର୍ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚାରୋଟି ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ତାଙ୍କର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ 60 ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା: ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। 2026ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି। ସେ 249 ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 182 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ସେଭଳି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସ୍କୋର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିନାହିଁ।
ଟମ୍ ବ୍ରୁସ୍: ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟମ୍ ବ୍ରୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋଟ 32 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା ୧୮।