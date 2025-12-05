ବିରାଟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ; ଦୁଇଟି ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, ODIରେ ସଚିନଙ୍କୁ କାଟିପାରନ୍ତି କୋହଲି…
ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲି...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧଅୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ। ଏହା ଆଗରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପୁଣି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ODIରେ ଏକ ଦମଦାର ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି।
ODI କ୍ରିକେଟରେ ନିରନ୍ତର ରନ ସ୍କୋର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱର କିଛି ମହାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିରନ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ସଦ୍ୟତମ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନମ୍ବର ୧:
“ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର” ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ODI କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କ ୨୩ ବର୍ଷର ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ୯୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
୪୬୩ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୮,୪୨୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି, ସେ କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମକକ୍ଷ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ସର୍ବାଧିକ ODI ଶତକ (୪୯) ଏବଂ ୫୦ (୧୪୫) ଥର ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଟ କୋହଲି:
ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ରନ ସ୍କୋରିଂ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। କୋହଲି ୩୦୭ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭୫ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧୨୮ ଥର ୫୦ରୁ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ୫୮.୨୦ ହାର ଏବଂ ୯୩.୫୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହାର ଦର୍ଶାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କାହିଁକି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସମ୍ପ୍ରତି, କୋହଲି ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଶେଷରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଇଁ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ:
ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା ଦିନିକିଆରେ ୯୩ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗାକାରା ୪୦୪ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୪,୨୩୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୌଶଳ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଧିନାୟକ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ୮୨ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ୍ ଏବେ ବି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି।
ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍:
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ ଏକଦିବସୀୟରେ ୮୬ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କାଲିସ୍ କେବଳ ରନ କରିନଥିଲେ ବରଂ ବଲ ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା।