IPL ସିଜିନ ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୁମରାହଙ୍କ ବୋଲିଙ୍ଗ; କିଙ୍ଗ କୋହଲି ମଧ୍ଯ ଡରନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବଲ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ…

IPLରେ ରାଜ୍ କରନ୍ତି ଏହି ୪ ବୋଲର !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) କେବଳ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା।

T20 ଫର୍ମାଟରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେବା ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ, କାରଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ସର୍ବଦା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି।

ତେଣୁ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଥିବା ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫଳାଫଳ ବଦଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ…

Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆ କପ୍…

ଜେମ୍ସ ଫକନର: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜେମ୍ସ ଫକନର IPLରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଥର ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା 5/16। ଫକନରଙ୍କ ସ୍ଲୋ ବଲ ଓ ଲାଇନ ଲେଙ୍ଗଥ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଥାଏ।

ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜୟଦେବ ଉନାଟକଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳେ ଚୟନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବାର କୌଶଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡେ ନାହିଁ।

ସେ IPLରେ ଦୁଇ ଥର ଏପରି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଥରେ ଖେଳେ ସେ 25 ରନ ଦେଇ 5 ଟି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ଓ ୱିକେଟ ନେବାର କୌଶଳ ସବୁବେଳେ ଟିମ ପାଇଁ ଲାଭ ଦାୟକ ହୋଇଛି।

ଜସ୍ପ୍ରିତ ବୁମରାହ: ବୁମ ବୁମ ବୁମରାହ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବାର ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ତରଫରୁ ଖେଳୁଥିବା ଏହି ବୋଲରଙ୍କୁ ସବୁଟାରୁ ଘାତକ ଖେଳାଳି ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ୟର୍କର ଓ ବାଉନ୍ସର ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନେର ରନ କରିବା ନେଇ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

ବୁମରାହ IPL ଇତିହାସରେ 2 ଥର 5ଟି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ରନ ଦେଇ ବୁମରାହ ଏକାଳେ 5 ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା।

ମାର୍କ ଉଡ୍:  ମାର୍କ ଉଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବର ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୁଇଥର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ  ବୋଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଉଡ୍ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳି IPLରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର 5/19 ସ୍ପେଲ ହେଉ କିମ୍ବା CSK ପାଇଁ ତାଙ୍କର 5/14, ଉଡ୍ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଙ୍ଗ ସହ ଏକ ଉତ୍କଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ବାହାଘର; ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ…

Asia Cup 2025: ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆ କପ୍…

T20 WorldCup 2026: କେବେ ଆସିବ ବିଶ୍ଵକପ୍…

ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ…

1 of 1,038