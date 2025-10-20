GK: ଏହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ଖେଳ ହେଉଛି ଜୁଆ, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ଲୋକେ!
ଏହି ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି ଲୋକେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜୁଆ କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଅନେକ ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି। ଦୀପାବଳି ସମୟରେ, ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ତାସ୍ ଖେଳିବାର ଆନନ୍ଦରେ ଘର ଘର ବୁଲିଥାନ୍ତି।
ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଘରେ ତାସ୍ ଖେଳିବା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଶରେ ଜୁଆ କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଜୁଆ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଯେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।
ମାକାଉକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏସିଆର ଜୁଆ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ କାସିନୋ ଶିଳ୍ପ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର କାସିନୋ ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ମାକାଉରେ ବାର୍ଷିକ ଜୁଆ ରାଜସ୍ୱ ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ।
ଆମେରିକାରେ, ଲାସ୍ ଭେଗାସ୍ ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ସିଟି ଭଳି ସହରଗୁଡ଼ିକ ଜୁଆ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। କାସିନୋ, କ୍ରୀଡା ବାଜି ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ।
ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭ୍ୟାସ, ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଜୁଆ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମାରିନା ବେ ସ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ରିସର୍ଟସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟୋସା ଭଳି ବଡ଼ କାସିନୋ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଏସିଆର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୁଆ କେନ୍ଦ୍ର କରିଥାଏ।
ୟୁକେର ଲୋକମାନେ କାସିନୋ, ବିଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ। ଲଣ୍ଡନ ଏବଂ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବଡ଼ ବଡ଼ କାସିନୋଗୁଡ଼ିକ ଜୁଆ କେତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ତାହାର ଉଦାହରଣ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜୁଆ ଖେଳ ବହୁତ ସାଧାରଣ, ବିଶେଷକରି ପବ୍ ଏବଂ କାସିନୋରେ। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ସ୍ଲଟ୍ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଟେବୁଲ୍ ଖେଳ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଆ ଶିଳ୍ପ ଦେଶର GDP ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ।
ଇଟାଲୀରେ ଲଟେରୀ, କ୍ରୀଡା ବାଜି ଏବଂ କାସିନୋ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଭେନିସ୍ ଏବଂ ମିଲାନ ଭଳି ସହରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାସିନୋ ଅଛି, ଯାହା ବିଦେଶୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
କାନାଡାରେ କାସିନୋ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଲଟେରୀ, ପୋକର ଏବଂ କାସିନୋ ଖେଳରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ।