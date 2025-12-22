ଜାଣନ୍ତିକି କେଉଁ ଦେଶର ପାସପୋର୍ଟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ?

Most Powerful Passport: : ରାଙ୍କିଂ ଅନୁଯାୟୀ, ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱରେ, ପାସପୋର୍ଟର ଶକ୍ତି ନାଗରିକମାନେ ସୀମା ପାର କରିବା ସହ କିଭଳି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ୨୦୨୫ ରାଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ପାସପୋର୍ଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

ସିଙ୍ଗାପୁର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହାର ପାସପୋର୍ଟ ୧୯୩ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ୨୦୨୫ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ କରିବ।

ସୂଚକାଙ୍କ ଶୀର୍ଷରେ ଏସିଆର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ୧୯୦ ଟି ସ୍ଥାନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତା’ପରେ ଜାପାନ ୧୮୯ଟି ଦେଶ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୁସଲିମଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ…

ଏହି ଦେଶର ନାହିଁ ନିଜସ୍ଵ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ,…

ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସମେତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ୧୮୮ଟି ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ୟୁରୋପୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଆଉ ଶୀର୍ଷରେ ନାହିଁ।

ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୮୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଯାହା ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୮୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନର ଏହି ହ୍ରାସ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭିସା ଉଦାରୀକରଣରେ ମନ୍ଥର ପ୍ରଗତିକୁ ଦର୍ଶାଏ।

ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ଧାରକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ୫୭ ଟି ଦେଶକୁ ଭିସା-ମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଭିସା-ଅନ୍-ଆରାଇଭାଲ୍ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବେ। ଯଦିଓ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନପ୍ରାପ୍ତ ପାସପୋର୍ଟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍, ତଥାପି ଏହା ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ରାଙ୍କିଂରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭୁଟାନ, ନେପାଳ, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ମରିସସ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ କତାର ସମେତ ସର୍ବନିମ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେଶ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

ମୁସଲିମଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ କରୁଥିବା ଚେଙ୍ଗିସ୍ ଖାନ…

ଏହି ଦେଶର ନାହିଁ ନିଜସ୍ଵ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ,…

ଏହି ମୁସଲିମ୍ ଦେଶରେ ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ…

World First Airport: ଏହା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ…

1 of 743