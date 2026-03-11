Knowledge: ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ! ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟର କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଭାରତ, ସର୍ଭେରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା

ଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ! ଜାଣନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟର କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ଭାରତ

By Seema Mohapatra

Most religious countries: ଧର୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପସନ୍ଦ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନୈତିକ ଆଚରଣର ବିଷୟ। ଧର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ବରଂ ମାନବତାର ସେବା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ଅଛି, ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି।

ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ

ସମ୍ପ୍ରତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ କିପରି ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ’ଣ ଭୂମିକା ନିଏ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା।

ଆମେରିକା ସର୍ଭେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି

ୟୁଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ନାମକ ଏକ ସର୍ଭେ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଧର୍ମ ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଡିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ନାହିଁ। ବରଂ, ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସାଉଦି ଆରବ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଶ ପାଲଟିଛି।

ଧାର୍ମିକ ଦେଶ ତାଲିକାରେ ଭାରତ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି?

ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ 10 ସବୁଠାରୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଶର ତାଲିକାରେ ସାଉଦି ଆରବ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 36 ମିଲିୟନ। ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଇରାନ ତୃତୀୟ। ଭାରତ ଏହି ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ପଞ୍ଚମ, ମିଶର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ କାତାର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ। ଜୋର୍ଡାନ ଅଷ୍ଟମ, ତୁର୍କୀ ନବମ ଏବଂ ଓମାନ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

