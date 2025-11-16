ଅଧା ଜୀବନ ଶୋଇ ରହିଥାଏ ଏହି ପଶୁ; ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଡାଳରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡେ,ସବୁଠାରୁ ଅଳସୁଆ ଏହି ଜୀବ……
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ନାମ କଣ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏମିତି ଏକ ପଶୁ ଯିଏ କି ତା ଜୀବନର ଅଧା ସମୟ ଖାଇବା ଓ ଶୋଇବାରେ ବିତାଇ ଦିଏ। ଏହି ଜୀବକୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ଦିନରେ ୧୮ ରୁ ୨୨ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପୁରା ଦିନ ଏହି ଜୀବନ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଶୋଇପଡେ।
କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବହୁତ ଶୋଇଥାଏ: ଆମେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି କୋଆଲା। ଏହା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ। କୋଆଲାମାନେ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଏ।
କୋଆଲାମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ପତ୍ର, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁକାଲିପ୍ଟସ୍ ପତ୍ର ଖାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାଣୀକୁ “ମଦ୍ୟପାନକାରୀ” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ପାଣି ପିଏ।
କୋଆଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାଏ: କୋଆଲା ଦିନକୁ 18 ରୁ 22 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହା ବହୁତ କମ ପାଣି ପିଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶୋଉଥିବା ଜୀବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଳସୁଆ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହି ପ୍ରାଣୀ ପତ୍ରରୁ ପାଉଥିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ ଏବଂ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ନିଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। କୋଆଲା ଏକାକୀ ଏବଂ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୋଇ ରହି କିମ୍ବା ଖାଇ କରି ବିତାଇଥାଏ।
ଜୀବନକାଳ: କୋଆଲାର ଶାବକ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ଶିଶୁ କୋଆଲାକୁ ଜୋଏ କୁହାଯାଏ। ଜନ୍ମ ପରେ ସେମାନେ ଛଅରୁ ସାତ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଆର ଥଳିରେ ରୁହନ୍ତି।
ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମାଆର ପିଠିରେ ରହି ବୁଲନ୍ତି। ପୁରୁଷ କୋଆଲାର ହାରାହାରି ଜୀବନକାଳ 12 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାଈ କୋଆଲାର 15 ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ।