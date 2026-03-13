ଏହି ୪ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାଆନ୍ତି ସବୁଠୁ ଜିଦିଆ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କରନ୍ତି, କଥା ନ ରହିଲେ ତାଣ୍ଡବ ରଚନ୍ତି

By Jyotirmayee Das

Stubborn Zodiac Sign: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋଟ ୧୨ ଟି ରାଶି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଵଭାବ ଅଛି। କିଛି ରାଶି ସେମାନଙ୍କର କୋମଳତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ପରିଚିତ।

ଆଜି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ଦୁନିଆ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲେ ବି ସେମାନେ କେବେବି ସେମାନଙ୍କର ଜିଦରୁ ପଛକୁ ହଟନ୍ତିନି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସମସ୍ତ ରାଶି ବିଷୟରେ…

ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ପ୍ରତୀକ ବୃଷଭ (ବଳଦ) ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୁଏ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଜିଦ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। କୌଣସି କଥାରେ ଯଦି ସେମାନେ “ନା” କହିଦେଲେ, ତେବେ ତାହାକୁ “ହଁ” କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୁଏ।

ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶିର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବର ଅଧିକାରୀ। ସେମାନେ ଯାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି, ତାହା ହାସଲ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଜିଦଖୋର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ। ସେମାନେ ଏପରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ ଶେଷରେ ହାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ।

ବିଛା: ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବାହାରୁ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜିଦ୍ ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ।

କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହୀ ଧାରା ଥାଏ। ଯଦି କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଜିଦଖୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି। ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଜିଦଖୋରତା ସାଧାରଣତଃ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ କିମ୍ବା ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ।

