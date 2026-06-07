ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ଅଧିନାୟକ, ଗାଙ୍ଗୁଲି-ଧୋନୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ।
IND vs AFG : ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ୧୦୦ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବାର କିଛି ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଗିଲ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ୧୦୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଳିରେ ସେ ୧ଟି ଛକା ଓ ୧୧ଟି ଚୌକା ମାରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଗିଲ, ଧୋନି ଓ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ପରି ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଶୀର୍ଷ ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
୧. ବିରାଟ କୋହଲି: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ସେ ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ୬୮ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ୨୦ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୫୪ ରନ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଳି ଥିଲା।
୨. ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର: ୧୯୭୬ ରୁ ୧୯୮୫ ମଧ୍ୟରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ୪୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ୧୧ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ତାଲିକାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
୩. ମହମ୍ମଦ ଅଜହରୁଦ୍ଦିନ: ମହମ୍ମଦ ଅଜହରୁଦ୍ଦିନ ଏହି ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୧୯୯୦ ରୁ ୧୯୯୯ ମଧ୍ୟରେ ୪୭ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ୨୮୫୬ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ୯ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
૪. ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର: ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ (୫୧) ହାସଲ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ମାତ୍ର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସେ ୭ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୨୫ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ୨୦୫୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
୫. ଶୁଭମନ ଗିଲ: ଟେଷ୍ଟରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ସେ ନିଜର ମାତ୍ର ୯ମ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୧୫ଟି ପାଳିରେ ଗିଲ୍ ୬ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଲେଣି। ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଗିଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୪ଟି ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।