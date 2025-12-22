Most Used English Letter: ଇଂରାଜୀରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର କହିବା କିମ୍ବା ଲେଖିବାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ ?
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ବ୍ଯବହାର ହୁଏ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପଢିଛୁ। ଏପରିକି ଅନେକ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା ଲେଖିଛୁ। ତେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏନେଇ କେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି କି କେଉଁ ଅକ୍ଷରକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ।
ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଏପରି ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯାହା କଥିତ ଏବଂ ଲିଖିତ କଥାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥ୍ୟ।
ଇଂରାଜୀରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଅକ୍ଷର:
‘E’ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଅକ୍ଷର। ପୁସ୍ତକ, ଖବରକାଗଜ ଏବଂ କଥିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମେତ ବଡ଼ ପାଠ୍ୟ ନମୁନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରର ପ୍ରାୟ 11-12% ‘E’ ଅଟେ।
ଏହା ପଛରେ କାରଣ କଣ:
ଇଂରାଜୀରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ‘the’। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ‘e’ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସର୍ବନାମ ଯେପରିକି he, she, me, we, ଏବଂ they ର ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖେ। be ଏବଂ were ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।
କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ପଜଲ୍ରେ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:
‘E’ କ୍ରିପ୍ଟୋଗ୍ରାଫିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। କୋଡ୍ବ୍ରେକରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତୀକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ‘E’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବିଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ, ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ପାଠ୍ୟ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ କୋଡ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି।
ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
‘E’ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରିବା ଇଂରାଜୀ ଲେଖାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, 1939 ମସିହାରେ, ଲେଖକ ଅର୍ନେଷ୍ଟ ଭିନସେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପନ୍ୟାସ ‘ଗ୍ୟାଡସବି’ ଲେଖି ଏହି ଅସମ୍ଭବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରାୟ 50,000 ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ‘E’ ଅକ୍ଷରଟି ଥରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା। ‘E’ ବ୍ୟତୀତ, ‘T’ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ଯାହା ପ୍ରାୟ 9% ଇଂରାଜୀ ପାଠ୍ୟରେ ଏବଂ ‘A’ ପ୍ରାୟ 8% ରେ ଦେଖାଯାଏ।