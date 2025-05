୫ ‘Most Wanted’ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଲା ଅପରେଶନ୍ ସିନ୍ଦୂର, ସୀମାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେଶନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ବଳି ପଡ଼ିଲେଣି ୫ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଆତଙ୍କବାଦୀ । ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶତାଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ।

ଅପରେଶନ ସିନ୍ଦୂର ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ୯ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଜୈଶ-ଇ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀର ୧୦ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାରତ ଗୁଳିରେ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ୫ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ….

1) ମୁଦାସର ଖଡିଆନ୍ ଖାସ୍ @ Mudassar @ Abu Jundal; ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଜେୟୁଡିର ହାଫିଜ୍ ଅବଦୁଲ ରଉଫ୍ ( ବିଶ୍ୱ ଆତଙ୍କବାଦୀ) କରିଥିଲେ। ପାକ୍ ସେନାର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସର ଆଇଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

2) ହାଫିଜ୍ ମହମ୍ମଦ ଜମିଲ୍; ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ମୌଲାନା ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ।

3) ମୋହଦ୍ ୟୁସୁଫ୍ ଅଜହର @ Ustad Ji @ Mohd Salim @ Ghosi Sahab | ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ମୌଲାନା ମସୁଦ ଆଝାରଙ୍କ ଶାଳକ। ସେ IC-814 ହାଇଜ୍ୟାକିଂ ମାମଲାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିଲେ।

4) ଖାଲିଦ @ Abu Akasha; ଲସ୍କର-ଏ-ତୈବା ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରେ ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୋରା ଚାଲାଣରେ ସାମିଲ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଫୈସଲାବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଫୈସଲାବାଦର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

5) ମହମ୍ମଦ ହାସନ ଖାନ; ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଜୈଶର ଅପରେସନାଲ୍ କମାଣ୍ଡର ମୁଫତି ଅସଗର ଖାନ କାଶ୍ମୀରୀଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ। ସେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମନ୍ୱୟ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

