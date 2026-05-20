’ଏମାନେ ଅନାଥ, ଆଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ’, ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ବସରେ ବସେଇ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର୍ ମା’

ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚଳନ୍ତା ବସ୍‌ରେ ନିଜର ଦୁଇ ନିଷ୍ପାପ ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ମାଆ, ପକେଟ୍‌ରୁ ମିଳିଲା ଚିଠି

By Jyotirmayee Das

Mother Abandons Children: ସଂସାରରେ ମାଆର ମମତାକୁ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଜ ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ମାଆ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। ମାତ୍ର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତବ୍ଧ କଲାଭଳି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ମାଆ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର୍ ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଅନାଥ ଭଳି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି।

ଚଳନ୍ତା ବସ୍‌ରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ-ଭଉଣୀ

ଘଟଣାଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଏକ ପନ୍ଧରପୁର-ସମ୍ଭାଜୀନଗର ବସ୍ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ପିଲା ଅତି ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟରଙ୍କ ନଜର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପିଲା ଦୁଇଟିଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ସଦସ୍ୟ ନଥିବାରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବାହାଘରର ୧୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଗଛରେ…

୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ଖାଇବାକୁ…

ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପକେଟ୍‌ରୁ ଏକ ଚିଠି ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କର କେହି ବାପା-ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ୟବତମାଲ୍ ଯାଉଥିବା ବସ୍‌ରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।” ଏହା ସହିତ ସେହି ଚିଠିରେ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା।

ସ୍କୁଟର ଓ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର୍

ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଆ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସହ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଏକ ସ୍କୁଟର ଏବଂ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ପଳାଇଥିଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ବସ୍‌ରେ ବସାଇ ଦେଇ ନିଜେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଫେରାର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣା

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ସୂତ୍ରପାତ ଗତ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ୍‌ରୁ ହୋଇଥିଲା। ୟବତମାଲ୍ ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସ୍କୁଟର ନେଇ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଡ୍ ଜିଲ୍ଲାର ବସ୍‌ରୁ ଏହି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲା, କାରଣ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଦୁଇଟି ସେହି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ ଥିଲେ।

ନାତି-ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ନେବାକୁ ମନା କଲେ ଅଜା

ମାମଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଜା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ନିଜର ନିଷ୍ପାପ ନାତି-ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟର ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ସେ ସେହି ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସହ ଘରକୁ ନେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଫେରାର୍ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ, ମାଆ ଏବଂ ଅଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ବାହାଘରର ୧୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରେମିକ ସହ ଗଛରେ…

୩ ଆତଙ୍କୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ଖାଇବାକୁ…

ଭୟଙ୍କର ଫସିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ, ରୁଜୁ ହେଲା…

ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମାନିଲେନି; ଧାରଣାରେ ବସିରେ ମାତ୍ର…

1 of 14,771