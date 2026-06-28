ମାଆ-ଝିଅ କୋଳି ତୋଳୁ ଥିଲୋ; ହେଲା ବଜ୍ରପାତ; ତା’ପରେ…
କୁସୁମ ଗଛର କୋଳି ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ଏହି ମେଘ ବରଷି ଯାଇଥିଲା
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବଜ୍ରପାତରେ ଶିଶୁ ସେବୀକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସାଥୀରେ ଯାଇଥିବା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏପରି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।
ମୁଣ୍ଡିବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ନିନାଶପାଣି ଗାଁର ଦମୟନ୍ତୀ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଝିଅ ଚମ୍ପା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁସେବୀକା ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ରବିବାର ଥିବାରୁ ଚମ୍ପା ସ୍କୁଲ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପରାହ୍ନରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କୋଳି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବିଳକୁ ଯାଇଥିଲେ।
କୁସୁମ ଗଛର କୋଳି ତୋଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ ଘୋଟି ଆସିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ଏହି ମେଘ ବରଷି ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ମେଘ ହେଉଥିବା ଦେଖି ମାଆ ଦମୟନ୍ତୀ ଓ ଝିଅ ଚମ୍ପା ଏକ ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି।
୫ ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଲାଣି ୧୪୧୮ ଜୀବନ
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ବଜ୍ରପାତରେ ୧୪୧୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ୨୦୨୦-୨୧ରେ ୩୩୯, ୨୦୨୧-୨୨ରେ ୨୯୬, ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୩୦୬, ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୨୭୧ ଓ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୨୦୫ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୩୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୧୧୦, ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୦୪ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।