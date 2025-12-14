ପିଶାଚିନି ମା’, ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରି ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ଦେଉଥିଲା ବଳି! ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଦୌଡି ଆସିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ, ତା’ପରେ…
ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଝିଅକୁ ବଳି ଦେଉଥିଲା ମା'!
କୋରାପୁଟ: ଯେଉଁଠି ମାଆ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବାଜି ଲଗାଇଦେଇପାରେ, ସାହି ସମାଜରେ ଜଣେ ମାଆ ତାର ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନି।
ମା’ କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିବା ସହ ନିଜ ନାବାଳିକା ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅକୁ ପାଖରେ ବସାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲା ଜନ୍ମକଲା ମାଆ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲା।
ପାଖରେ ରଖିଥିଲା ଖଣ୍ଡା, ଚାଉଳ, ଫୁଲ ଏବଂ କାଳୀ ମା’ଙ୍କ ତନ୍ତ୍ର ପଥର। ଆଉ ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପ୍ରସୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଫସର ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ମାଆର କାରନାମା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜୟପୁର ସହରରେ। ଯେତେବେଳେ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ତାର ଜନ୍ମକଲା ମାଆ ବଳୀ ଦେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ଭୟରେ ଝିଅଟି ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଛି।
ଆଉ ଝିଅର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାଖ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଦୌଡି ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଝିଅଟି ଅଚେତ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛି। ପରେ ଝିଅକୁ ସାହି ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟବହୃତ ଖଣ୍ଡାକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଆକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛି। ଏବଂ ଝିଅକୁ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି।
ତେବେ ସୂଚନାଅନୁସାରେ ଘରେ ମାଆ-ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ନଥିବାରୁ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅକୁ ଏକା ୧୩ ବର୍ଷ କାଳ ପାଳିଥିଲେ ବିଧବା ମାଆ ଜଣକ। ହେଲେ ଏବେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କ’ଣ ହେଲା ଯେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ଝିଅକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ମାଆ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ।