ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିକଟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଶାଶୁ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଘରୋଇ କାମରେ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ର ଧାରା ୪୯୮ଏ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରୁରତା ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ମାମଲାରେ ଯୌତୁକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦଣ୍ଡକୁ କୋର୍ଟ ଋଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ଏହି ନିଜ ବୋହୂର ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୦୮ ରେ ବିବାହର ଆଠ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବୋହୂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନବ ବିବାହିତ ଝିଅର ଘର କାମରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଯୋଗଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ସଂହିତା (ଆଇପିସି) ର ଧାରା ୩୦୪-ବି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୌତୁକ ଏବଂ କ୍ରୁରତା ନୁହେଁ। ଯଦି ଘରୋଇ କାମ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଘରୋଇ ହିଂସା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ।

Mother-in-law asking daughter-in-law to be perfect in household work is not cruelty under Section 498A IPC: Andhra Pradesh High Court

report by @NarsiBenwal https://t.co/DXCNxdY5NA

— Bar & Bench (@barandbench) March 24, 2023