୧୪ ବର୍ଷର ନାବାଳକକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା
ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳକ ପୁଅଟି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମାତ୍ର ଚାରି ମାସ ଭିତରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଥିବା ସେହି ବାଳକଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗୋରଖପୁର ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ : ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ମହାରାଜଗଞ୍ଜରୁ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଶୁଣି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋରଖପୁରର ଜଣେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା, ଯିଏ ଚାରି ସନ୍ତାନର ମାଆ, ସେ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଣେ ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳକ ଉପରେ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନାବାଳକକୁ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ତା’ ସହିତ ହିଁ ରହିବେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ନାବାଳକର ପରିବାରକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ହଙ୍ଗାମା ଚାଲିଥିଲା।
ନୌତନୱା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଗ୍ରାମର ଏହି ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବାଳକଟି ତା’ ବାପାଙ୍କ ସହ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହେ। ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ତା’ର ଗୋରଖପୁରର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିଥିଲା। ମହିଳାଙ୍କର ଚାରି ସନ୍ତାନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ବୟସ ୧୯ ବର୍ଷ। ମହିଳା ଜଣକ ପୋଲିସ ଆଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବାଳକଟି ଚେନ୍ନାଇରୁ ଗୋରଖପୁର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ସେମାନେ ଘରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନାବାଳକ ପୁଅଟିର କୌଣସି ପତ୍ତା ନମିଳିବାରୁ ତା’ର ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ତା’ର ମାଆ ଗୋରଖପୁର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁଅକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଫରେନ୍ଦା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ରବିବାର ଦିନ ମହିଳା ଜଣକ ପୁଣି ନୌତନୱା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ନାବାଳକ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ନାବାଳକ ଏବଂ ତା’ର ମାଆଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବାଦ-ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା କରାଇଥିଲା। ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳକ ପୁଅଟି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେହେଲେ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନରଖିବାକୁ ରାଜି ହୋଇ ସମାଧାନ କରିଥିଲେ।